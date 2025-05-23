Оккупанты атаковали Одесскую область дронами: пострадал мужчина

Войска страны-агрессора России утром в пятницу, 23 марта, атаковали ударными дронами пригород Одессы. В результате удара поврежден частный дом, пострадал мужчина.

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О последствиях атаки сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер. "Утром враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками", – говорится в сообщении.

По словам чиновника, в пригороде Одессы получил повреждения частный дом, там пострадал мужчина.

Медики оказали ему всю необходимую помощь.

Над ликвидацией последствий вражеской атаки работают все соответствующие службы, информировал Кипер.

Что известно об атаке РФ по Одесской области 23 мая 2025 года

В 8:20 в Одесской области объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили о движении группы "Шахедов" с юга в направлении Николаевской и Одесской областей.

Дроны-камикадзе летели из центра области в сторону Одессы, а также с юга Николаевщины в направлении Одесской области, информировали в ведомстве. Тревога была отменена в 9:41.

Из-за утреннего обстрела РФ первую смену в школах Одессы перевели на дистанционное обучение.

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