Оккупанты ударили по Купянску на Харьковщине: пострадали двое коммунальщиков. Фото

В пятницу, 23 мая, около 9:20 утра российские войска нанесли удар по городу Купянск в Харьковской области. По предварительной информации, обстрел осуществили с помощью управляемой авиационной бомбы.

Видео дня

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram. По его словам, в результате попадания пострадали двое работников коммунальной службы города в возрасте около 60 лет.

"В настоящее время известно о двух пострадавших — это 60-летние мужчины, работники местного коммунального предприятия", — написал Синегубов.

Он добавил, что раненых госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

По словам Синегубова, за прошедшие сутки, 22 мая, шесть населенных пунктов Харьковщины подверглись вражеским ударам. Для атак на регион российские войска использовали различные виды вооружения:

две управляемые авиационные бомбы;

пять БПЛА типа "Шахед";

10 БПЛА "Герань-2";

один FPV-дрон;

один беспилотник, тип которого еще уточняется.

В результате ряда атак врага были повреждены и разрушены гражданские объекты. В частности, в Чугуевском районе пострадало здание предприятия и пять грузовых автомобилей; в Купянском районе повреждены 17 частных домов и многоэтажка; в Харьковском районе — частный дом.

Кроме этого, в результате обстрелов в селе Печенеги пострадал 66-летний мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия практически ежедневно обстреливает Украину. В среду, 21 мая, российские оккупанты нанесли удары КАБами и РСЗО по жилому сектору Купянщины, что на Харьковщине. В результате очередной атаки врага есть погибшие и пострадавшие.

В течение пятницы, 16 мая, российские оккупационные войска атаковали населенные пункты на Купянщине. В результате обстрелов есть разрушения, пострадали четверо мирных жителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!