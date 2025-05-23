Оккупанты ударили по Купянску на Харьковщине: пострадали двое коммунальщиков. Фото
В пятницу, 23 мая, около 9:20 утра российские войска нанесли удар по городу Купянск в Харьковской области. По предварительной информации, обстрел осуществили с помощью управляемой авиационной бомбы.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram. По его словам, в результате попадания пострадали двое работников коммунальной службы города в возрасте около 60 лет.
"В настоящее время известно о двух пострадавших — это 60-летние мужчины, работники местного коммунального предприятия", — написал Синегубов.
Он добавил, что раненых госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
По словам Синегубова, за прошедшие сутки, 22 мая, шесть населенных пунктов Харьковщины подверглись вражеским ударам. Для атак на регион российские войска использовали различные виды вооружения:
- две управляемые авиационные бомбы;
- пять БПЛА типа "Шахед";
- 10 БПЛА "Герань-2";
- один FPV-дрон;
- один беспилотник, тип которого еще уточняется.
В результате ряда атак врага были повреждены и разрушены гражданские объекты. В частности, в Чугуевском районе пострадало здание предприятия и пять грузовых автомобилей; в Купянском районе повреждены 17 частных домов и многоэтажка; в Харьковском районе — частный дом.
Кроме этого, в результате обстрелов в селе Печенеги пострадал 66-летний мужчина.
Как сообщал OBOZ.UA, Россия практически ежедневно обстреливает Украину. В среду, 21 мая, российские оккупанты нанесли удары КАБами и РСЗО по жилому сектору Купянщины, что на Харьковщине. В результате очередной атаки врага есть погибшие и пострадавшие.
В течение пятницы, 16 мая, российские оккупационные войска атаковали населенные пункты на Купянщине. В результате обстрелов есть разрушения, пострадали четверо мирных жителей.
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