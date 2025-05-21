Оккупанты снова ударили по Харьковщине: погиб человек, семеро пострадавших. Фото

Страна-террорист продолжает методично и ежедневно обстреливать Украину. В среду, 21 мая, российские войска нанесли удары КАБами и РСЗО по жилому сектору Купянщины (Харьковская область). Есть погибшие и пострадавшие.

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Об этом сообщили в ГСЧС. Там также опубликовали фотографии с последствиями террористических обстрелов.

"В результате обстрелов города Купянска произошли пожары. Горели жилой дом, хозяйственная постройка, гараж и дровник", – говорится в сообщении.

Кроме того, в поселке Купянск-Узловой в результате удара КАБами разрушен подъезд трехэтажного жилого дома. По предварительным данным, один человек погиб, еще 4 пострадали.

В ОГПУ отмечается, что чрезвычайники работали под угрозой повторных вражеских обстрелов. К ликвидации последствий ударов привлекали 3 отделения пожарно-спасательной службы и медицинский расчет ГСЧС.

Сейчас полиция документирует последствия попадания авиабомбы в многоквартирный жилой дом в поселке Купянск-Узловой.

В результате удара поврежден подъезд трехэтажного дома, разрушениям подверглись также соседние многоквартирные дома и частный сектор. Пострадали две женщины 70 и 66 лет.

"Сообщение об обстреле поселка Купянск-Узловой поступило в полицию 21 мая. По адресу немедленно выехали сотрудники Купянского районного отдела полиции. Сейчас правоохранители устанавливают всех пострадавших граждан, а также документируют последствия авиационного удара", – рассказали правоохранители.

По факту военного преступления открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Ситуация в регионе за последние сутки

Как рассказал глава ОГА Олег Синегубов, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 6 населенных пунктов Харьковской области.

В результате обстрелов:

- В Купянске пострадали 72-летняя, 69-летняя и 55-летняя женщины;

- В селе Мирное Кондрашевской громады получил ранения 57-летний мужчина;

- В селе Нечволодовка пострадала 58-летняя женщина;

- В поселке Боровая пострадала 26-летняя женщина;

- В селе Лукашево Волчанской громады 62-летняя женщина подорвалась на неизвестном взрывном устройстве.

Также враг попал БпЛА по Шевченковскому району Харькова.

Кроме того, с начала суток, 21 мая, враг применял по Харьковщине различные виды вооружения:

- 4 КАБа

- 7 БпЛА "Герань-2";

- 2 БпЛА (тип уточняется);

- 2 FPV-дрона

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

- В Купянском районе повреждены 6 частных домов, 2 хозяйственные постройки, разрушены 2 дома;

- В Харьковском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие.

Также за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения.

- На Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в направлении Строевки;

- На Купянском направлении вчера имела место атака захватчиков в районе Новой Кругляковки.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Харьковская область снова стала целью российских атак. В результате ударов БПЛА и авиации по Чугуеву и селу Грушевка пострадала гражданская инфраструктура и получил ранения один человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 мая российская оккупационная армия нанесла удар по автомобилю "Укрпочты" в селе Приморское Запорожской области. В результате вражеской атаки были ранены двое сотрудников.

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