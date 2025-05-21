Оккупанты ударили по Грушевке и Чугуеву на Харьковщине: ранен мужчина. Фото

Харьковская область снова стала целью российских атак. В результате ударов БПЛА и авиации по Чугуеву и селу Грушевка пострадала гражданская инфраструктура и получил ранения один человек.

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Взрывы прогремели утром в среду, 21 мая, в Чугуеве и селе Грушевка Купянского района. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Около 10:00 вражеский беспилотник, предположительно типа "Молния-2", поразил крышу административного здания в Чугуеве. В результате удара повреждены кабинеты, фасад здания, но, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Зато в селе Грушевка, примерно в 9:30, российские войска нанесли авиационный удар по жилому сектору. В результате обстрела были разрушены частные дома и автомобили, а 39-летний местный житель получил ранения, его доставили в больницу.

Отмечается, что под процессуальным руководством Чугуевской и Купянской окружных прокуратур начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, совершенных российскими военными (статья 438 Уголовного кодекса Украины). Правоохранители продолжают документировать последствия ударов и собирать доказательства для привлечения виновных к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 мая российская оккупационная армия нанесла удар по автомобилю "Укрпочты" в с. Приморское Запорожской области. В результате вражеской атаки ранены двое сотрудников.

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