Оккупанты атаковали с дрона авто 'Укрпочты' в Запорожье: ранены два сотрудника

В среду, 21 мая, российская оккупационная армия нанесла удар по автомобилю "Укрпочты" в с. Приморское Запорожской области. В результате вражеской атаки ранены двое сотрудников.

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Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. Отмечается, что россияне ударили по транспорту дроном.

"Двое сотрудников "Укрпочты" получили ранения в результате вражеской атаки на Васильевский район. Авто "Укрпочты" россияне атаковали FPV-дроном в с. Приморское", – говорится в сообщении.

Известно, что пострадали водитель и пассажирка. Автомобиль в результате удара тоже поврежден. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, 20 мая россияне нанесли удар по Херсону, в результате атаки пострадали мирные жители. Всего за несколько часов оккупанты обстреляли маршрутный автобус и жилые кварталы города. Ранения получили как пассажиры общественного транспорта, так и жители многоэтажек.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 мая Россия вновь атаковала Украину с воздуха, запустив 76 БпЛА. Силы ПВО обезвредили 63 из них: сбито 22 дрона, еще 41 не достиг цели, в том числе из-за действия РЭБ.

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