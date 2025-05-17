В течение пятницы, 16 мая, российские оккупационные войска атаковали населенные пункты на Купянщине (Харьковская область). Вследствие обстрелов есть разрушения, пострадали четверо мирных жителей.

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Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Так, около 13:00 российская армия осуществила обстрел города Купянск, было повреждено не менее 10 частных домов.

Ранения получил 59-летний мужчина, его доставили в больницу. Предварительно установлено, что оккупанты обстреляли город из РСЗО "Град".

Позже, около 14:20, по Купянску ударил вражеский FPV-дрон, было повреждено частное домовладение.

Ориентировочно в 14:30 вооруженные силы РФ атаковали село Кутьковка Купянского района. Вследствие удара взрывные ранения получили двое мужчин и женщина. Тип вооружения, примененного врагом, на данный момент уточняется.

После этих обстрелов противника под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области были начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, войска страны-агрессора России утром в пятницу, 16 мая, ударили FPV-дроном по Купянску Харьковской области. Вследствие атаки погибла 55-летняя женщина, четверо мужчин получили ранения.

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