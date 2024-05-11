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99-летний ветеран Второй мировой, который дошел до Берлина, был вынужден покинуть Луганщину из-за оккупантов. Фото

Марина Погорилко
War
2 минуты
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99-летний ветеран Второй мировой, который дошел до Берлина, был вынужден покинуть Луганщину из-за оккупантов. Фото

В сети рассказали историю 99-летнего ветерана Второй мировой войны Николая Голуба из Луганщины, который в мае 1945-го встретил капитуляцию немецких фашистов в Берлине. Мужчина вынужден был покинуть родной дом из-за войны, с которой теперь на его землю пришли внуки бывших боевых собратьев.

С Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне ветерана приветствовал глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, говорится в Telegram чиновника. Он отметил, что сегодня ветеран вынужден искать убежища из-за возрождения фашизма.

99-летний ветеран Второй мировой, который дошел до Берлина, был вынужден покинуть Луганщину из-за оккупантов. Фото

"Он пережил Голодомор, все ужасы Второй мировой, получив два ранения. Сейчас вынужден спасаться от внуков бывших боевых товарищей в Полтаве. Николай Федорович освобождал юг Украины, Молдову, прошел Польшу и дошел до Берлина", – рассказал Лысогор историю сложной жизни Голуба.

99-летний ветеран Второй мировой, который дошел до Берлина, был вынужден покинуть Луганщину из-за оккупантов. Фото

После окончания Второй мировой мужчина получил образование и пошел работать на шахты Луганской области. Там, в Новодружеске, его и застала полномасштабная война, которую Россия начала 24 февраля 2022 года.

Ветеран убежден: "Никто не имеет права воевать. Земля одна на всех".

99-летний ветеран Второй мировой, который дошел до Берлина, был вынужден покинуть Луганщину из-за оккупантов. Фото

Глава Луганской ОВА назвал невыносимым тот факт, что люди, завоевавшие мир для всего мира, снова переживают скитания войны.

"За это путинский режим несет перед ними отдельную ответственность", – отметил Лысогор.

Он выразил надежду на то, что Николай Федорович встретит еще одну Победу над врагом, а сам Голуб надеется, что уже свой 100-летний юбилей будет праздновать в мирной стране.

99-летний ветеран Второй мировой, который дошел до Берлина, был вынужден покинуть Луганщину из-за оккупантов. Фото

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