99-летний ветеран Второй мировой, который дошел до Берлина, был вынужден покинуть Луганщину из-за оккупантов. Фото

В сети рассказали историю 99-летнего ветерана Второй мировой войны Николая Голуба из Луганщины, который в мае 1945-го встретил капитуляцию немецких фашистов в Берлине. Мужчина вынужден был покинуть родной дом из-за войны, с которой теперь на его землю пришли внуки бывших боевых собратьев.

С Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне ветерана приветствовал глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, говорится в Telegram чиновника. Он отметил, что сегодня ветеран вынужден искать убежища из-за возрождения фашизма.

"Он пережил Голодомор, все ужасы Второй мировой, получив два ранения. Сейчас вынужден спасаться от внуков бывших боевых товарищей в Полтаве. Николай Федорович освобождал юг Украины, Молдову, прошел Польшу и дошел до Берлина", – рассказал Лысогор историю сложной жизни Голуба.

После окончания Второй мировой мужчина получил образование и пошел работать на шахты Луганской области. Там, в Новодружеске, его и застала полномасштабная война, которую Россия начала 24 февраля 2022 года.

Ветеран убежден: "Никто не имеет права воевать. Земля одна на всех".

Глава Луганской ОВА назвал невыносимым тот факт, что люди, завоевавшие мир для всего мира, снова переживают скитания войны.

"За это путинский режим несет перед ними отдельную ответственность", – отметил Лысогор.

Он выразил надежду на то, что Николай Федорович встретит еще одну Победу над врагом, а сам Голуб надеется, что уже свой 100-летний юбилей будет праздновать в мирной стране.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 9 мая в России устроили очередной парад "победобеседания" – страна-агрессор праздновала день победы во Второй мировой войне. В этот день на поклон к кремлевскому диктатору Владимиру Путину приехали лидеры шести стран, а также один премьер.

– 8 мая президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды в честь Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Глава государства подчеркнул, что ныне "нацизм Путина, как и прежде нацизм Гитлера, хочет, чтобы его границы нигде не заканчивались", однако украинские воины храбро противостоят врагу.

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