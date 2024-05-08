Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды в честь Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Глава государства подчеркнул, что ныне "нацизм Путина, как и прежде нацизм Гитлера, хочет, чтобы его границы нигде не заканчивались", однако украинские воины храбро противостоят врагу.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и родственники погибших героев получили государственные награды из рук президента. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях Владимира Зеленского.

Президент также выразил благодарность всем, кто помогает жизни побеждать смерть.

"Как и тот нацизм Гитлера, этот нацизм Путина хочет, чтобы его границы нигде не кончались. Но все же есть и будет предел, который русским нацистам не пересечь. Это храбрость всех, кто противостоит злу. Это решимость каждого, кто останавливает развалины и спасает людей от истребления и унижения. Это сотрудничество стран мира, которое помогает жизни выстоять и побеждать. Это принципиальность тех, кто приходит в такие места, к таким мемориалам, чтобы почтить защиту жизни, и не приходит на инаугурацию зла", – заявил глава государства.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения призвал мир остановить возрождение нацизма из России. Он подчеркнул, что только объединенный свободный мир способен доказать преданность словам "Никогда снова!", чтобы "Никогда снова!" снова было актуальным.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обвинил в нападении нацистской Германии на Польшу в 1939 году самих поляков. По версии диктатора, Польша "заставила" Адольфа Гитлера на себя напасть, поскольку "заигралась" и оказалась "слишком несговорчивой".

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