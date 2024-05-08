"Мир проспал возрождение нацизма": Зеленский в День памяти призвал мир остановить Россию. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения призвал мир остановить возрождение нацизма из России. Он подчеркнул, что только объединенный свободный мир способен доказать преданность словам "Никогда снова!", чтобы "Никогда снова!" снова было актуальным.

Об этом глава государства написал в своем Telegram. Он отметил, что сегодня все, кто помнит Вторую мировую и дожил до наших дней, чувствуют дежавю.

"Мир проспал возрождение нацизма – в 5 утра 24 февраля 2022 года", – отметил Зеленский.

"Битва за Киев, бомбардировки Харькова, Одессы, Днепра, массовые могилы, депортация детей, фильтрационные лагеря, колонии для пленных. Страницы из учебников о Второй мировой Россия вернула в заголовки мировых СМИ, доказывая с каждым новым преступлением: нацизм возродился. Только с новой маркировкой: "Сделано в России"", – подчеркнул Зеленский.

По его убеждению, остановить российский нацизм, как и в 1945 году, способен только свободный мир, объединенный в антипутинскую коалицию.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 8 мая, в День памяти и примирения, Россия устроила массированную атаку на Украину. Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

– Президент Зеленский отреагировал на удар РФ по Украине в День памяти и победы над нацизмом. Он отметил, что этот удар ясно показал, кто есть кто в российско-украинской войне, поэтому мир не имеет права дать современным нацистам еще один шанс.

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