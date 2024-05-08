'Весь мир должен четко понимать, кто есть кто': Зеленский отреагировал на удар РФ по Украине в День памяти и победы над нацизмом

В День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне российские оккупанты запустили по Украине более 70 средств воздушного поражения. Целились оккупанты по инфраструктуре в ряде регионов.

Этот удар ясно показал, кто есть кто в российско-украинской войне, поэтому мир не имеет права дать современным нацистам еще один шанс. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Массированный ракетный удар нациста Путина в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Более 50 ракет и более 20 "шахедов" по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. Все необходимые службы уже работают на местах, ликвидируя последствия террора. Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму", – подчеркнул глава государства.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в ночь на 8 мая российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БПЛА. Задействовано было 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный беспилотник.

Силы ПВО уничтожили 59 воздушных целей, в том числе:

33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

4 крылатые ракеты "Калибр";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

20 ударных БПЛА типа Shahed-131/136.

Напомним, во время атаки 8 мая, в День памяти и примирения, оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Полтавской области. Там вспыхнул пожар.

Также захватчики пытались атаковать Киев ракетами, однако силы ПВО уничтожили все цели.

На Киевщине в результате вражеской атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.

А в Кировоградской области в результате атаки РФ поврежден объект критической инфраструктуры: пострадал 8-летний ребенок.

Всего в ночь на 8 мая Россия атаковала Украину ракетами из самолетов Ту-95МС и "Калибрами": под ударом были объекты энергетики в ряде областей.