'А чей Владивосток?' Украинский посол поставил на место китайского коллегу, не знающего, чей Крым

Посол Китая во Франции отметился скандальным заявлением о "неоднозначности" ответа на вопрос о принадлежности оккупированного Россией украинского Крыма. На заявление китайского коллеги отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Видео дня

Он отметил, что подобные заявления противоречат официальной позиции Пекина, декларирующего уважение к нормам международного права, суверенитету государств и нерушимости границ, и посоветовал журналистам в следующий раз поинтересоваться у посла Китая вопросом принадлежности Владивостока. Об этом Омельченко написал в своем Twitter.

Посол Китая во Франции Лу Шайе накануне, 21 апреля, в эфире одного из французских телеканалов заявил, что вопрос принадлежности Крыма "неоднозначен".

Когда его прямо спросили, считает ли он, что Крымский остров был и остается неотъемлемой частью Украины, китайский дипломат выдал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему" и добавил, что "это не так просто", а Крым "изначально был российским".

Такие заявления, уверен украинский дипломат Вадим Омельченко, сигнализируют либо о пробелах в знаниях, либо о том, что Пекин лукавит, заявляя об уважении к международному праву и суверенитету стран.

"Или есть явные проблемы с географией. Или такие заявления противоречат позиции столицы Китая "в отношении усилий по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН", – написал он.

Омельченко добавил, что контрольный вопрос "Чей Крым?" снова в очередной раз и безошибочно выявил настоящую позицию того, кому был адресован. Он также напомнил, что в современном мире манипуляциям событиями прошлого, особенно для оправдания агрессии – нет места.

"Контрольный вопрос "Кому принадлежит Крым?" раскрывает, как всегда. В следующий раз хорошо будет расширить "кому принадлежит Владивосток?". Нет места двусмысленности. Крым это Украина. Советской империи уже не существует. История двигается вперед", – подчеркнул украинский дипломат.

Напомним, в том же интервью посол КНР во Франции подверг сомнению суверенность государств, возникших на руинах СССР после краха империи. Очевидно, что суверенной он считает только Россию, всем остальным государствам постсоветского пространства посол КНР фактически отказывает в праве на существование.

На скандальное заявление уже отреагировали в Эстонии и Литве. В МИД Эстонии вызвали "на ковер" посла КНР в этой стране, он должен объяснить заявление своего коллеги. Там также заверили: при необходимости могут устроить для китайских дипломатов уроки истории.

В Литве глава МИД подчеркнул: если посол КНР до сих пор не знает, кому принадлежит Крым - вряд ли можно доверять рвущемуся в "миротворце" Китаю между Россией и Украиной.