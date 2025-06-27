А как же скрепы? То, что нашли в смартфоне убитого на Сумщине оккупанта, шокировало всех. Фото и видео

В Сумской области был убит захватчик из 30 мотострелкового полка 72-й дивизии армии оккупантов, Александр Максимов 2002 года рождения. Российский юноша, судя по содержимому его телефона, оказался геем.

Видео дня

В частности, в смартфоне убитого нашли большое количество пикантного фото и видео контента, а также переписки с его возлюбленными. Это "полностью дискредитирует российскую армию и одну из главных скреп современной России", отмечает проект "Хочу жить".

Проект напоминает, что в РФ ЛГТБ-сообщество находится вне закона и таким, как Александр, "мягко говоря, грозит опасность со стороны сослуживцев".

По оценкам специалистов, процент людей, идентифицирующих себя как ЛГБТ, в мире составляет около 5-7%. Таким образом, в том роде войск оккупантов, где Александр воевал против Украины за "традиционные ценности", количество геев может достигать 40 тысяч.

"А если брать все 1,5 миллиона военнослужащих ВС РФ – то около 100 тысяч! Серьезный удар по кремлевской идеологии", – считает проект "Хочу жить".

Украина является цивилизованной страной, где принадлежность к ЛГБТ не встречает осуждение и не наказывается законом.

"Так что если вы солдат российской армии с нетрадиционной сексуальной ориентацией, то не стесняйтесь обращаться в "Хочу жить". Мы поможем вам покинуть государство, в котором вы, по сути, преступники, и попасть в безопасную среду", – предложил проект.

Напомним, в России еще в декабре 2022 года был подписан пакет законов, запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" и "пропаганду смены пола и педофилии". Указанные законы запрещают "пропаганду" ЛГБТ не только в фильмах, книгах и рекламных роликах.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Киева 14 июня состоялся "Марш равенства" представителей ЛГБТИК+ сообщества. Причем рядом с ними свое мероприятие "За традиционные ценности" провели активисты "Правой молодежи" и "Карпатской сечи". Как рассказывал корреспондент нашего издания Андрей Жигайло с места событий,указанные акции прошли без драк и эксцессов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!