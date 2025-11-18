'Абсолютно подлый удар': на Черниговщине в результате вражеской атаки погибли две женщины. Фото

В городе Городня Черниговской области в результате атаки российских дронов ночью 18 ноября погибли две пожилые женщины. Установлено, что обеим было 75 и 72 года.

Об этом сообщил губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус. Из-за вражеского удара также пострадало здание неработающего предприятия.

"Абсолютно подлый удар. Россияне атаковали город ударными дронами в полночь, когда люди уже спали. Повреждены дома. Также прилет пришелся по зданию неработающего предприятия", – написал чиновник в Facebook, добавив что пожары ликвидировали пожарные.

Он также добавил, что всего за минувшие сутки в Черниговской области прогремело 23 взрыва.

Последствия атаки по Городне

В пресс-службе ГСЧС заявили, что из-за вражеских дронов пострадало здание на территории неработающего предприятия и частное домовладение, в результате чего загорелся дом и хозяйственная постройка.

Также были повреждены несколько рядом расположенных домов, все возгорания ликвидировали пожарные.

Гибель двух женщин подтверждают в пресс-службе полицейского управления Черниговской области правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Военные преступления).

Как сообщал OBOZ.UA, армия России атаковала работников АО "Черниговоблэнерго" во время выполнения аварийно-восстановительных работ в Корюковском районе Черниговщины, когда энергетики пытались восстановить электроснабжение после предыдущего обстрела.

