Блог | Аэроразведчикам нужны дроны: прошу помочь закрыть сбор
Люди, пожалуйста, помогите нашим разведчикам.
На фронте кровопролитные бои. На нескольких направлениях критически тяжело. Для аэроразведки за два дня нужно выкупить Дрон Мавик 3 Т с тепловизором – 198 тыс грн. Есть уже 54 тыс. грн
Люди, я вас очень прошу помочь. Кто как может, 5-10-100 грн
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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