Аэроразведка пограничников 'усыпала' оккупантам под Бахмутом: видео ударов по блиндажу

Украинские защитники ежедневно сражаются с российскими оккупантами. В защите нашей страны задействованы разные силы и средства.

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На этот раз аэроразведка пограничников "усыпала" оккупантам под Бахмутом в Донецкой области. Удары пришлись по блиндажу. Ролик опубликован в Telegram ГПСУ (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На Бахмутском направлении камера нашего ударного дрона зафиксировала двух временно живых недобитков. Те копались в окопах среди мертвых коллег. Операторы ГНСУ сбросили им парочку "вогов", и захватчики окончательно успокоились. Давно бы так", – подписано видео.

На кадрах видно, как бойцы точными ударами уничтожают захватчиков. Дрон сбрасывает снаряды прямо в цель.

Отметим, защитники Украины 19 июня обезвредили на фронте 1010 российских военнослужащих. Также бойцы уничтожили 103 единицы техники и вооружения ВС РФ; в частности, в небе обезвредили 13 воздушных целей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на южном направлении воины ССО Украины зашли с тыла в российские окопы и ликвидировали 10 захватчиков. Оккупантам давали шанс сдаться в плен, но те начали сопротивление, так что их настигла смерть.

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