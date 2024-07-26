Агент 'Атеш' разведал предприятие в Иркутской области, работающее на ВПК России, и намекнул на 'бавовну'. Фото

В Иркусткой области России "нашли" предприятие, которое работает на военно-промышленный комплекс страны-агрессора. Речь идет о заводе полимеров, который россияне прикрыли антидроновой защитой.

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Об этом сообщает Telegram-канал военного партизанского движения "Атеш". Именно один из его агентов разведал информацию и сделал фото российского объекта.

Иркутский завод полимеров расположен в городе Усть-Кут. Он был введен в эксплуатацию лишь в 2024 году, площадь составляет примерно 200 га.

Предприятие специализируется на изготовлении упаковочных материалов, труб, литых конструкций и деталей машиностроения. Все это используется для российской военной техники.

"Активная установка антидроновой защиты на предприятии говорит о том, что оккупанты боятся визитов в гости украинских БПЛА", – отметили в "Атеше".

Агенты движения намекнули, что планы Иркутского полимерного завода выйти на полную мощность в 2025 году потерпят фиаско, ведь до этого времени предприятие "может исчезнуть, словно его никогда и не было".

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Александр Коваленко рассказал о ситуации с восстановлением запасов техники у войск РФ. Он оценил, что реальная картинка гораздо хуже, чем можно было представить.

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