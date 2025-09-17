Агент 'Атеш' устроил диверсию на железной дороге под Екатеринбургом: по ней перебрасывали боеприпасы и технику на фронт. Фото и видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели очередную диверсию на российской железной дороге. На сей раз был парализован железнодорожный узел под Екатеринбургом.

Через него россияне осуществляли поставки на фронт и снабжали заводы и склады на севере и востоке страны. Подробности сообщили в Telegram-канале "Атеш".

Что известно

В "Атеш" заявили, что смогли парализовать работу железнодорожного узла под Екатеринбургом, поставив тем самым под угрозу всю военную логистику РФ.

"Наш агент провёл диверсию на железной дороге возле Екатеринбурга, повредив релейное оборудование на железной дороге. Это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях", – отмечено в сообщении.

Упомянутый железнодорожный узел – крайне важен для военной логистики РФ. В движении утверждают, что через него осуществляются поставки боекомплекта, бронетехники, горючего и личного состава на фронт, а также к заводам и складам на севере и востоке РФ.

"Теперь военные составы простаивают, что наносит урон по тылу армии", – заявили в "Атеш", добавив, что безопасных мест для оккупантов на их собственной территории больше нет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что агенты "Атеш" устроили диверсию на оборонном заводе в Туле, где разрабатывают системы ПВО. Речь идет о машиностроительном предприятии "Щегловский вал".

Агенты движения уничтожили вышку, лишив предприятие связи.

