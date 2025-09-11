Агенты 'Атэш' устроили диверсию на оборонном заводе в Туле, где разрабатывают системы ПВО. Фото и видео

В Туле (Российская Федерация) агенты партизанского движения "Атеш" совершили диверсию, направленную против стабильной работы оборонного завода противника. Речь идет о машиностроительном предприятии "Щегловский вал".

Пресс-сслужба "Атеш" сообщила об этом в четверг, 11 сентября. Видео, снятое на месте тайной операции, обнародовано в Telegram-канале.

Подробности диверсии в тылу противника

"Агенты нашего движения успешно выключили связь на оборонном заводе в Туле. В результате диверсии удалось уничтожить вышку связи", – сказано в сообщении.

Судя по опубликованным кадрам, неизвестный патриот поджег отдельный трансформатор для питания антенн, установленный под вышкой, которая обслуживает объект ВПК.

"Ранее мы уже проводили разведку этого объекта, и по заводу Силы обороны Украины наносили успешные удары. Теперь мы переходим к более активным действиям и уничтожаем инфраструктуру предприятия – и это только начало!" – предупредили страну-агрессора участники партизанского движения сопротивления.

Что известно об АО "Щегловский вал"

Это предприятие российского военно-промышленного комплекса. Завод входит в состав НПО "Высоточные комплексы" ("Ростех") и выпускает военную технику: системы противовоздушной обороны, скорострельные орудия, стрелковое оружие.

Среди продукции прежде стоит отметить:

зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", в частности многофункциональные РЛС;

боевые модули "Бахча" и "Бережок", в том числе прицелы командира;

противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ".

Как писал OBOZ.UA, ранее на оккупированных россиянами украинских территориях партизаны совершили диверсию, чтобы навредить логистике путинских армейцев. Для этого агенты "Атеш" на Луганщине подожгли релейный шкаф.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!