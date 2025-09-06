На Луганщине партизаны ударили по логистике РФ. Видео

На оккупированных россиянами украинских территориях партизаны совершили диверсию, чтобы навредить логистике путинских армейцев. Для этого на Луганщине неизвестные патриоты подожгли релейный шкаф.

Об ударе по вражеской логистике сообщил председатель Луганской областной государственной (военной) администрации Алексей Харченко. На своем канале в Telegram он опубликовал видео, снятое партизанами.

Что известно об операции сил сопротивления на ВОТ

Релейный шкаф сгорел в ночь на субботу, 6 сентября. Объект был расположен на участке железной дороги между станциями "Луганск" – "Станица-Луганская". На этом отрезке активно двигался груз военного назначения.

Харченко заявил, что, по наблюдениям очевидцев, "горело знатно". "А это означает нехватку БК и ГСМ для оккупантов и ослабление позиций для дальнейшего ведения агрессивной войны", – пояснил чиновник.

"Украинское сопротивление продолжает набирать обороты, каждый м*скаль должен осознать и отчитывать на себе ярость нашего народа", – добавил глава ОГА (ОВА).

На видео видно, что "внезапный пожар" разгорелся в темное время суток. Судя по высоте столба пламени, релейный шкаф выгорел полностью.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее агенты украинского движения сопротивления "Атеш" устроили диверсию вблизи оккупированного Дебальцево в Донецкой области, пообещав, что систематические удары по логистике в тылу противника будут продолжаться.

– Кроме того, партизаны, устроив несколько диверсий, смогли нарушить логистику российских войск в захваченной части Запорожской области. Они подожгли несколько объектов на железной дороге, чтобы затруднить перевозку грузов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!