Агенты 'Атеш' устроили диверсию возле Дебальцево в Донецкой области: нарушена логистика врага. Фото и видео

Агенты украинского движения сопротивления "Атеш" устроили диверсию, в результате которой нарушили логистику российских захватчиков. Удачная операция прошла вблизи оккупированного Дебальцево в Донецкой области.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Атеш". Там также опубликовали фото и видео атаки.

Подробности атаки

"Агенты нашего движения провели еще одну диверсию возле Дебальцево в Донецкой области. В результате была нарушена логистика и задержаны поставки оккупационных войск на Донецком направлении", – говорится в сообщении.

Партизаны не случайно выбрали эту точку для совершения диверсии, ведь по этому маршруту постоянно проходят склады с топливом, боеприпасами и техникой. А перебои со снабжением напрямую приводят к снижению боеспособности вражеских сил на направлении, которое они считают приоритетным.

В "Атэш" заверили, что систематические удары по логистике в тылу россиян продолжатся, чтобы снизить возможности врага на фронте, ведь Донецк – это Украина.

Напомним, недавно "Атеш" провели диверсионную операцию на территории страны-агрессора и уничтожили релейный шкаф на железнодорожной ветке в Костроме. Эта железнодорожная сеть используется для транспортировки топлива, техники и комплектующих на военные заводы Центральной России.

Как сообщал OBOZ.UA, агенты "Атэш" ударили по логистике оккупантов на юге РФ и в Запорожской области. Им удалось нарушить логистику захватчиков на юге РФ и захваченной части Запорожской области. Партизаны подожгли несколько объектов на железной дороге, чтобы затруднить оккупантам перевозку грузов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!