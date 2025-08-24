Агенты "Атеш" ударили по логистике оккупантов на юге РФ и в Запорожской области. Фото и видео

Партизаны, устроив несколько диверсий, смогли нарушить логистику российских войск на юге РФ и захваченной части Запорожской области. Они подожгли несколько объектов на железной дороге, чтобы затруднить оккупантам перевозку грузов.

Об этом сообщает военное партизанское движение "Атеш", созданное украинцами и крымскими татарами на временно оккупированных территориях Украины и в стране-агрессоре. В Telegram-канале движения опубликованы кадры "бавовны".

Диверсия на юге РФ

Агент "Атеш" уничтожил трансформаторный шкаф на железнодорожной ветке возле Черкесска в Карачаево-Черкесской Республике.

По этой дороге россияне перевозили военные грузы, а также снабжали воинские части и национальную гвардию РФ в регионе.

"Данная диверсия – это знак для путинского режима, что скоро настанет его конец. Мы продолжаем бить по логистике российских войск по всей стране. Все больше людей, которые не согласны с действиями текущей власти, присоединяются к нам", – подчеркнули партизаны.

Удар по логистике оккупантов на Запорожье

Другой агент "Атеш" успешно уничтожил релейный шкаф на одном из участков железной дороги возле временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области.

Этот маршрут захватчики активно используют для переброски техники, боеприпасов, личного состава и топлива.

Отмечается, что в результате диверсии движение военных грузов для снабжения российских войск было задержано, что нарушило планы всего командования ВС РФ на Запорожском направлении.

"Жители временно оккупированных городов Запорожской области продолжают бороться за освобождение родного дома от российских захватчиков – под их ногами тут будет гореть земля!" – подчеркнули партизаны.

Что предшествовало

Агенты "Атеш" вывели из строя ключевую железную дорогу российских войск в районе поселка Калинино под Ростовом-на-Дону. В результате точной и спланированной операции сгорел релейный шкаф.

Кроме этого, партизаны выведали, что на временно оккупированных территориях Херсонщины российские военные сжигают свою технику, чтобы саботировать выход на позиции. Это создает условия для возможного продвижения Сил обороны Украины в регионе. К тому же в рядах оккупантов увеличивается количество дезертиров и отказников, особенно масштабной эта проблема стала в 24-м мотострелковом полку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, на Луганщине украинские разведчики ликвидировали группу оккупантов, причастных к военным преступлениям в Буче. Взрыв прогремел во временно оккупированном Калиновом, результатом которого стало и уничтожение вражеских пикапов и "буханки" с боекомплектом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!