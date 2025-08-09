Украинские партизаны вывели из строя ключевую железную дорогу оккупантов под Ростовом. Фото

Украинские партизаны продолжают нарушать военную логистику российской оккупационной армии. Накануне из строя была выведена из строя ключевая железная дорога путинских захватчиков под Ростовом.

В результате точной и спланированной операции сгорел релейный шкаф. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Подробности операции

По информации военного движения, партизаны провели успешную диверсию на железнодорожной развязке в районе посёлка Калинино под Ростовом-на-Дону. В результате работы партизан был выведен из строя один из ключевых релейных шкафов.

В "Атеш" подчеркнули, что речь идет об участке, который является критической точкой на логистической карте противника. Именно здесь проходит основной поток железнодорожных перевозок, направляемых на юго-западное направление в сторону временно оккупированных территорий. Через этот узел ежедневно перемещались эшелоны с техникой, боеприпасами, топливом и живой силой.

Последствия работы партизан

После диверсии движение на данном участке оказалось парализованным, часть грузов была перенаправлена в объезд, что создало перегрузку других узлов. Кроме того, диверсия вызвала цепную реакцию сбоев, что уже ощущается на линии фронта: в ряде районов российские войска были вынуждены сократить интенсивность артобстрелов из-за нехватки боеприпасов.

Что предшествовало

Украинские партизаны продолжают систематически оказывать помощь украинским военнослужащим путем совершения диверсий. При чем такие операции происходят как на временно оккупированных территориях, так и на территории России. Зачастую целью партизан становится железнодорожная инфраструктура и военные объекты российской армии.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли очередную серию успешных ударов по верифицированным целям на территории России. Под атакой оказались объекты, задействованные в обеспечении вооруженной агрессии против Украины. В частности, подтверждено поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.

Как писал OBOZ.UA, в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ в результате атаки БПЛА загорелась войсковая часть 61661. Обстрел произошел в ночь на четверг, 7 августа.

