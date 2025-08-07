В Генштабе подтвердили удар по НПЗ в Краснодарском крае и других объектах РФ. Фото и видео

Силы обороны Украины нанесли очередную серию успешных ударов по верифицированным целям на территории России. Под атакой оказались объекты, задействованные в обеспечении вооруженной агрессии против Украины.

В частности, подтверждено поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Подробности ударов по РФ

По информации Генштаба, боевую задачу выполнили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Годовой объем переработки атакованного НПЗ составляет 6,25 млн тонн, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки России.

В результате попадания БПЛА пожар охватил технологическую установку по переработке газа и газового конденсата. Также подразделениями Сил обороны атакован ряд других важных объектов – результаты боевой работы уточняются.

Атаки будут продолжаться

В Генеральном штабе ВСУ заверили, что пока Россия не прекратит вооруженную агрессию против Украины, удары по военной инфраструктуре противника будут продолжаться.

"Силы обороны системно используют все предусмотренные законом средства для остановки преступных действий кремлевского режима, направленных на уничтожение украинского народа", – говорится в заявлении Генштаба.

Что предшествовало

На территории страны-агрессора России регулярно происходят атаки БПЛА, в том числе на объектах энергетической инфраструктуры. В ночь на 2 августа Россию атаковало большое количество БПЛА, взрывы прогремели как минимум в шести регионах. Что касается атаки на Краснодарский край, очевидцы утверждали, что сперва слышали взрывы в районе поселка, а затем был удар по территории Афипского НПЗ.

Напомним, в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ в результате атаки БПЛА загорелась войсковая часть 61661. Обстрел произошел в ночь на четверг, 7 августа.

Как писал OBOZ.UA, большинство россиян (69%) по состоянию на июль 2025 года были убеждены, что Россия побеждает в войне против Украины. Не поддерживают вторжение и не разделяют убежденности в "успешности СВО" 17% респондентов.

