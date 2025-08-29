Агенты 'Атеш' устроили диверсию на железной дороге в российской Костроме: появились данные о последствиях. Фото и видео

Агенты украинского движения сопротивления "Атеш" осуществили диверсионную операцию на территории России, уничтожив релейный шкаф на железнодорожной ветке в Костроме. Операция состоялась в глубине России, в регионе, который Кремль пытался позиционировать как безопасный тыл.

Об этом сообщила пресс-служба движения. Выбор цели был не случайным.

Что известно об операции

Железнодорожная сеть Костромы используется для транспортировки топлива, техники и комплектующих на военные заводы Центральной России.

Повреждение релейного оборудования нарушает работу железной дороги, что неизбежно приводит к сбоям в движении поездов и задержкам с поставками ресурсов для армии. Таким образом, удар нанесен по важной логистической артерии, которая обеспечивает российский военно-промышленный комплекс.

В "Атеш" отметили, что диверсия в Костроме имеет символическое значение, ведь показывает: ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности. По их словам, теперь земля "горит под ногами врага" даже там, где он считал себя защищенным.

"Каждый регион России теперь может стать фронтом. Кремль не может защитить свою логистику — мы достанем врага везде. Каждая диверсия "АТЕШ" делает войну ближе к их домам и приближает свободу для Украины", – отметили активисты.

Как сообщал OBOZ.UA:

Недавно партизаны "Атеш" устроили диверсии в Краснодарском крае РФ. Они сожгли башню сотовой связи, которая обеспечивала несколько воинских частей.

Ранее агенты "Атеш" ударили по логистике оккупантов на юге РФ и в Запорожской области. Они смогли нарушить логистику российских войск на юге РФ и захваченной части Запорожской области. Партизаны подожгли несколько объектов на железной дороге, чтобы затруднить оккупантам перевозку грузов.

