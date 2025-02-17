Агент 'Атеш' вывел из строя комплекс радиоэлектронной борьбы врага: неисправность обнаружили только на третий день. Фото и видео

Партизаны вывели из строя комплекс радиоэлектронной борьбы армии РФ, засыпав сахар в топливный бак техники. Российские военные заметили неисправность лишь спустя несколько дней.

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Диверсию провел агент "Атеш" – военного партизанского движения на временно оккупированных территориях Украины, а также в России. В Telegram-канале опубликованы фото и видео.

Отмечается, что их агент входит в число военнослужащих 344-го радиотехнического полка (в/ч 30986 ВКС РФ, дислоцируется в Приморском крае). Целью диверсии стал комплекс РЭБ РП-377ЛА "Лорандит".

"Он незаметно засыпал сахар в топливный бак, после чего успешно скрылся. Фатальную неисправность обнаружили только на третий день. Агент уже находится в безопасности, а мы продолжаем планировать новые удары", – говорится в сообщении.

В "Атеш" рассказали, что командование воинской части пытается скрыть факт диверсии от высшего начальства, но теперь им придется отвечать за то, что саботаж устраивают их же военнослужащие.

"Лорандит" – это малогабаритный РЭБ-комплекс для радиоконтроля, пеленгования и подавления сигналов. Он принят на вооружение ВС РФ в 2019 году и активно применяется оккупантами в войне против Украины. Стоимость комплекса превышает 20 млн рублей, а производство новых единиц сейчас крайне проблематично.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным движения "Атеш", российские оккупанты продолжают саботировать приказы командования на Покровском направлении фронта. Чтобы не идти на штурм украинских позиций, захватчики намеренно выводят из строя собственную технику.

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