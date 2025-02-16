Оккупанты намеренно ломают свою технику на Покровском направлении – АТЕШ

Российские оккупанты продолжают саботировать приказы командования на Покровском направлении. Чтобы не идти на штурм украинских позиций, захватчики намеренно выводят из строя свою технику.

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Ежедневно на этом участке фронта фиксируются случаи вывода из строя бронетехники, повреждения артиллерии и умышленной порчи вооружения. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

По информации агентов движения, ежедневно на Покровском направлении фиксируются случаи вывода из строя техники и вооружения. Только за последние полтора месяца как минимум 12 единиц техники вышли из строя в результате саботажа – 5 боевых машин пехоты и 2 танка Т-72 были повреждены ещё до выхода на боевые позиции, 4 грузовика и один БТР стали непригодными после "внезапных" поломок двигателей и трансмиссий.

Партизаны отмечают, что особенно активно саботаж проявляется среди военнослужащих 37-й ОМСБр и 5-й ОТБр, которые уже неоднократно фиксировались за отказом выполнять приказы и намеренным выведением техники из строя. Командование ВС РФ уже начало расследование этих инцидентов.

"Не последнюю роль в этих актах саботажа сыграли наши агенты, число которых постоянно растёт. Им удаётся выводить технику из строя благодаря детальным инструкциям, которые мы им передаём. Мы подготовили видеоуроки, объясняющие, как легко и незаметно выводить из строя технику", – заявили в "Атеш".

Напомним, продвижение войск РФ на Покровском направлении замедлилось за последние две недели на фоне признаков того, что враг может сделать приоритетом наступательные операции на Константиновку. Это самая южная точка пояса крепостей Украины в Донецкой области, и не исключено, что оккупанты попытаются атаковать ее весной-летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что войска России на Покровском направлении задействуют огромное количество личного состава и техники, пытаясь обойти Покровск с запада. Этот участок фронта остается наиболее активным на востоке.

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