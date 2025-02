Оккупанты замедлили наступление на Покровском направлении, потому что имеют новую цель на весну 2025 года, – аналитики ISW

Продвижение войск РФ на Покровском направлении замедлилось за последние две недели на фоне признаков того, что враг может сделать приоритетом наступательные операции на Константиновку. Это самая южная точка пояса крепостей Украины в Донецкой области, и не исключено, что оккупанты попытаются атаковать ее весной-летом 2025 года.

Видео дня

Именно по этой причине российское военное командование, вероятно, не усиливает группировку сил к югу от Покровска, хотя еще несколькими причинами тому являются активизация дронов ВСУ в этом районе и общая деградация захватчиков. Об этом рассуждают аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Силы обороны провели контратаки под Покровском

Отмечается, что ВС РФ осуществили быстрое продвижение, направленное на расширение своего выступа к югу и юго-западу от Покровска, в декабре 2024-го и январе 2025 года. Однако с начала февраля продвижение оккупантов там замедлилось.

Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что на Покровском направлении в последние дни ситуация улучшилась. Представитель украинской бригады, действующей в этом районе, тоже подчеркнул, что активность армии РФ вблизи Покровска в последние дни уменьшилась.

По оценкам ISW, российским войскам было трудно продвинуться севернее Котлино и западнее Удачного, поскольку они, кажется, столкнулись с более согласованной украинской обороной в этих районах. Также на днях Силы обороны провели несколько контратак вблизи Котлино и Песчаного, чтобы угрожать российским позициям на выступе (по некоторым данным, село Песчаное было освобождено).

На фоне этого российские блогеры уже выразили обеспокоенность тем, что замедление продвижения ВС РФ может позволить ВСУ начать значительные контратаки в ближайшие недели, что может привести к разрушению российского выступа к югу от Покровска.

Дроны ВСУ осложнили движение оккупантов под Покровском

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов ранее сказал, что в январе 2025 года на Покровском направлении российские войска понесли около 7000 потерь личного состава. А главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что российские войска в январе на этом направлении потеряли около 15 тыс. личного состава.

"За последние пять с половиной месяцев российские войска понесли значительные потери в личном составе по всей линии фронта, очевидно, большинство – именно на Покровском направлении. Такие потери, вероятно, негативно отразятся на боеспособности российских подразделений в этом районе", – считают в ISW.

Российский блогер и экс-инструктор оккупантов из подразделения "Шторм-Z" заявил, что действия украинских беспилотников значительно препятствуют деятельности ВС РФ на Покровском направлении. По его словам, ВСУ наносят удары дронами по любым российским силам, которые действуют более чем в трех километрах к северу и западу от Селидово (сейчас это 11 км к югу и 35 км к востоку от линии фронта), и что украинские БПЛА контролируют и ограничивают доступ ко всем дорогам в этом направлении. Он утверждал, что дроны ВСУ делают "невозможными" для оккупантов проведение ротации или пополнения фронтовых подразделений, и в целом российская деятельность к югу и юго-западу от Покровска сейчас очень сложная.

Пропагандист предположил, что ВСУ создали мощную эшелонированную оборону, которая состоит из минных полей, обычных артиллерийских систем, ударных и разведывательных БПЛА и успешно интегрируют разведку из беспилотников с наземными огневыми системами, чтобы улучшить свои ударные возможности в этом районе. Так, россиянин выразил обеспокоенность тем, что РФ далека от достижения паритета с украинскими операциями беспилотников.

Константиновка как новая цель агрессора

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 15 февраля заявил, что командование ВС РФ передислоцировало части 8-й общевойсковой армии из Кураховского направления на Торецкое (далее идет Константиновка)

Также были предположения, что РФ передислоцирует подразделения 102-го и 103-го мотострелковых полков, 163-го танкового полка и 381-го артиллерийского полка (все 150-я мотострелковая дивизия 8-й армии), а также подразделения 96-го полка (как сообщается, тоже входит в состав 150-й дивизии, хотя ISW ранее не наблюдал сообщений о его участии в боях против Украины) из-под Курахово в сторону Константиновки.

Других сообщений о передислокации подразделений 8-ёй общевойсковой армии на Торецкое направление по состоянию на сопоставление этого отчета аналитики не наблюдали.

Машовец и некоторые российские блогеры заявили, что в последние дни на Кураховском направлении продолжают действовать части 150-й мотострелковой дивизии. Поэтому считается, что российское военное командование находится в процессе передислокации этих формирований или, возможно, намерено разделить 8-ю армию между Кураховским и Константиновским направлениями, пока оккупанты не ликвидируют небольшой украинский выступ, оставшийся к западу от Курахово.

"Захват Покровска был главной оперативной целью военного командования РФ на Донетчине с февраля 2024 года, и оно могло бы передислоцировать элементы 8-й армии для усиления деградированных подразделений на Покровском направлении, если бы Россия намеревалась продолжить приоритет этих усилий в 2025-м. Передислокация значительных сил на Константиновское направление указывает на то, что командование ВС РФ, возможно, определило наступление на Константиновку как приоритетную задачу весной и летом 2025 года", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина объявила о новом проекте "Линия беспилотников" в рамках текущих усилий по интеграции беспилотных и наземных операций на фронте. Они существенно отличаются от попыток России централизовать свои подразделения операторов БПЛА, поэтому аналитики оценили, как это повлияет на ситуацию на поле боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!