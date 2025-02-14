'Мы там увереннее, чем были': Зеленский заявил об улучшении ситуации на Покровском направлении. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Силы обороны смогли улучшить ситуацию на одном из самых горячих направлений фронта – Покровском. По его словам, украинские позиции сейчас там "увереннее, чем были".

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Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами перед началом 61-й Мюнхенской конференции безопасности в Германии. Трансляция доступна на YouTube-канале ОПУ.

"У нас последние дни на Покровском направлении ситуация лучше. Без каких-либо деталей. Но я скажу, что мы там увереннее, чем были", – сказал Зеленский.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Покровском направлении ВСУ остановили 38 наступательных действий войск РФ в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Удачное, Успеновка, Надеевка, Андреевка и Дачное.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов добавил, что враг создает "санитарную зону" вокруг Покровска, чтобы усложнить защитникам оборону. Оккупанты не покидают попыток продвинуться, стремятся обойти город с южного направления, пытаются перекрыть пути поставок украинских сил.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 февраля на Покровском направлении девять российских оккупантов с белым флагом сдались в плен украинскому дрону, который вывел их на позиции Сил обороны. Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады показали видео операции, которая длилась несколько дней.

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