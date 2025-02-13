"Хотят перерезать пути": в ОСГВ "Хортица" рассказали о тактике россиян, пытающихся продвигаться к Покровску

Российские войска не оставляют попыток продвинуться в Донецкой области. Они пытаются обойти Покровск с южного направления, стараясь перекрыть пути снабжения украинских сил.

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Кроме того, враг создает так называемую санитарную зону вокруг города, чтобы усложнить оборону. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Враг все еще пытается обойти Покровск с юга до юго-запада, чтобы перерезать те пути, которые от него идут, и чтобы оставить украинские войска без снабжения", – сказал военный.

По его словам, российские солдаты не заходят в сам город, а пытаются контролировать прилегающие территории, захватывая здания в населенных пунктах вокруг Покровска. Вражеские подразделения продвигаются по часовой стрелке, закрепляясь на окраинах. Однако, по его оценкам, эти попытки не приносят значительного успеха.

"Насколько ему это удается? Я бы сказал, что по состоянию на данный момент не очень", – добавил Трегубов.

Оккупационная армия РФ не имеет четкого контроля над трассой Покровск – Константиновка в Донецкой области или населенными пунктами вокруг нее, заявил Трегубов в эфире "Суспільне.Студія". По его словам, в районе дороги идут активные боевые действия и непосредственные столкновения с разными результатами.

"Украинские войска восстанавливают на определенных направлениях позиции, российские пытаются лезть и закрепляться, цепляться за какие-то малые населенные пункты, за какие-то отдельные позиции в малых населенных пунктах", – сказал военный.

Спикер ОСГВ "Хортица" объяснил, что битва за Покровск продолжается, а участок фронта у трассы – часть Покровского направления. В основном атаки сосредоточены поближе к городу.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ на Покровском направлении привлекают огромное количество личного состава и техники, пытаясь обойти Покровск с запада. Этот участок фронта остается наиболее активным на востоке.

Ранее в ОСГВ "Хортица" рассказали, что за январь 2025 года российская оккупационная армия потеряла на Покровском направлении около 15 тыс. человек. Причем 7 тыс. из них – безвозвратные потери.

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