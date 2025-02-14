Спецоперация продолжалась несколько дней: украинские десантники взяли в плен 9 россиян с помощью дрона с громкоговорителем. Эффектные видео

Группа российских оккупантов с белым флагом сдалась в плен украинскому дрону, который вывел их на позиции Сил обороны. Это произошло еще 12 февраля этого года, на Покровском направлении.

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Об этом рассказали воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. В свою очередь, аналитический проект DeepState показал обстоятельства и место сдачи в плен.

Судя по первому видео, переход линии фронта российскими захватчиками произошел в двух километрах севернее поселка Сухой Яр.

Более подробное и более эффектное видео показали сами сичеславцы. По их определению, "специальная операция по уничтожению позиций противника и морально-психологического истощения вражеских пехотинцев" длилась трое суток.

По словам военнослужащего "Маляря", им прислали благодаря сбору в тылу новый дрон и громкоговоритель. Наши защитники записали несколько обращений к оккупантам с предложением сдаться.

"Результат: девять россиян решили сдаться в плен дрону, на который Сичеславские десантники установили громкоговоритель", – отметили украинские защитники.

А что именно "сломало" захватчиков, и на что они надеются в ближайшем будущем, смотрите ниже.

25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада – это военное соединение в составе Десантно-штурмовых войск ВСУ. Эта бригада является уникальным соединением десантных войск Украины, потому что только она способна десантироваться парашютным способом почти в полном составе вместе с техникой (для этого у нее на вооружении находится предназначенная для десантирования с парашютом бронетехника).

До 2013 г. части бригады неоднократно привлекались Украиной для выполнения международных миротворческих миссий под эгидой ООН. А после – бригада начала воевать в украинско-российской войне.

Сичеславцы принимали участие в освобождении харьковских Изюма и Балаклеи. Заслуги бригады при контрнаступлении в Харьковской области отметил украинский президент. А в ходе контрнаступления на Слобожанщине 25 ОПГБр также освобождала левый берег реки Оскол и северо-западные районы Луганской области.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пленные уже неоднократно изобличали преступную сущность руководства оккупантов. Последним был житель Иркутской области РФ, попавший в плен Силам обороны Украины. Он открыто заявил, что командиры приказывали ему стрелять в мирных жителей. Захватчик пожаловался на "ужасное командование", но в основном из-за отношения к своим же.

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