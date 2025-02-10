'Первый приказ был – стрелять в гражданских': пленный оккупант рассказал о распоряжении командования. Видео

Житель Иркутской области РФ, воевавший против Сил обороны Украины в рядах путинской армии, открыто заявил, что старшие приказывали ему стрелять в мирных жителей. Он пожаловался на свое "ужасное командование", но по большей части из-за отношения к своим же.

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Этого российского оккупанта взяли в плен бойцы 12-й бригады спецназа "Азов" НГУ. Видео его признаний опубликовал Telegram-канал "Николаевский Ванек".

На кадрах – Алдаров Леонид Степанович на позывной "Байкал", 05.04.1982 г. р, из поселка Усть-Ордынский Иркутской области РФ. Говорит, был водителем-механиком БМП-2 (9-я бригада, 3-й батальон, 7-я рота), на которой он последний раз выехал на позицию 30 декабря 2024 года, а на следующий день уже попал в плен.

В его группе из 48 захватчиков в плен попало 14, все остальные – "200-е". Причем некоторых "задвухсотили" свои же, учитывая, что что по ним летели противотанковые мины от товарищей.

Оккупант назвал командование уродами, которые посылают людей "на мясо". По его словам, первый приказ, который он получил – стрелять в гражданских.

"Конкретно мне и моему наводчику говорили: если мирных жителей увидите, не стесняйтесь, стреляйте. Спрашиваю, зачем. Говорят, что могут противотанковую мину в люк кинуть… Да ну, вы че, безоружные же. Я просто ужаснулся, куда я попал", – оправдывался военный преступник.

Хотя, с его слов, большим для него ужасом стал беспредел в российской армии относительно соотечественников: мол, там старшие по званию забирают деньги, издеваются, бьют и "обнуляют" свои своих же, после чего многие становятся "пропавшими без вести".

"Удивился, что "Азов" его не съел, а угостил мандаринкой. Говорит, что нацистов не увидел. Надо же. Никогда такого не было, и вот опять", – прокомментировал "Николаевский Ванек" реакцию оккупанта.

Как сообщал OBOZ.UA, другой россиянин из группы оккупантов, взятых в плен бойцами 12-й бригады "Азов", заявил, что пошел на войну в Украину, чтобы избежать ответственности за финансовые махинации. По его словам, он "честно хотел быть только водителем", но оказался штурмовиком.

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