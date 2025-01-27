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"Какой из меня штурмовик?" Пленный оккупант из Сибири признался, что пошел на войну, чтобы "спрятаться" от ответственности за махинации. Видео

Катя Поплюйко
War
2 минуты
1,2 т.
'Какой из меня штурмовик?' Пленный оккупант из Сибири признался, что пошел на войну, чтобы 'спрятаться' от ответственности за махинации. Видео

Пленный военный из Сибири рассказал, что пошел на войну в Украину во избежание ответственности за финансовые махинации. Также мужчина по российскому телевидению наслушался об успехах армии РФ и якобы жестокости наших бойцов НГУ из бригады "Азов".

Видео дня

Видео с допросом оккупанта обнародовано в Telegram-канале "Николаевский Ванек". Пленный отмечает, что на войне хотел быть водителем, а стал штурмовиком.

"Ну какой из меня штурмовик, куда вы меня посылаете? Я хотел водителем быть, честно, вот клянусь. Я профессиональный водитель, хотел быть водителем. Я бы и не пошел, на*ер мне это", – рассказал он.

Как стало известно, мужчину зовут Колегов Вадим Валентинович, 1968 года рождения, родом из Сибири, он подписал контракт из-за "финансовых махинаций".

"У меня проблемы с судебными приставами, кредитов много брал. Но с приставом проблемы больше, свою квартиру продал. Короче, там немножко махинаций, и мне сказали, что надо мне спрятаться на год", – подчеркнул пленный.

Он рассказал, что телевидение РФ описывало украинских военных из "Азова" как жестоких людей, которые всех убивают, что "там такие все крепкие, головорезы", а оказалось, что на самом деле выглядит все по-другому. В плену хорошо относятся, хорошо кормят.

"Какой из меня штурмовик?" Пленный оккупант из Сибири признался, что пошел на войну, чтобы "спрятаться" от ответственности за махинации. Видео

В свою очередь он подчеркнул, что у них в России "по пьяни подписывают контракт и приходят косые, хромые и так далее". Мужчина очень рад, что его взяли в плен, а российским СМИ он теперь не верит.

"Я не верю российскому телевидению, а то, что я своими глазами вижу, – это работает", – сказал пленный.

Напомним, пятеро российских солдат, добровольно сдавшиеся двум бойцам 5-го батальона 28-й ОМБр, поделились подробностями службы в армии РФ. Один из них признался, что его сначала отправили в психбольницу, а оттуда – на штурм. Эти военные преступники попали в плен еще в декабре на Торецком направлении фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 января стало известно, что бойцы НГУ бригады "Азов" взяли в плен 23 россиянина. Отмечается, что оккупантов захватили на Торецком направлении (Донецкая область). Им удалось выжить, пленные находятся в нормальном состоянии и адекватных условиях содержания.

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