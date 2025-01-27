'Какой из меня штурмовик?' Пленный оккупант из Сибири признался, что пошел на войну, чтобы 'спрятаться' от ответственности за махинации. Видео

Пленный военный из Сибири рассказал, что пошел на войну в Украину во избежание ответственности за финансовые махинации. Также мужчина по российскому телевидению наслушался об успехах армии РФ и якобы жестокости наших бойцов НГУ из бригады "Азов".

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Видео с допросом оккупанта обнародовано в Telegram-канале "Николаевский Ванек". Пленный отмечает, что на войне хотел быть водителем, а стал штурмовиком.

"Ну какой из меня штурмовик, куда вы меня посылаете? Я хотел водителем быть, честно, вот клянусь. Я профессиональный водитель, хотел быть водителем. Я бы и не пошел, на*ер мне это", – рассказал он.

Как стало известно, мужчину зовут Колегов Вадим Валентинович, 1968 года рождения, родом из Сибири, он подписал контракт из-за "финансовых махинаций".

"У меня проблемы с судебными приставами, кредитов много брал. Но с приставом проблемы больше, свою квартиру продал. Короче, там немножко махинаций, и мне сказали, что надо мне спрятаться на год", – подчеркнул пленный.

Он рассказал, что телевидение РФ описывало украинских военных из "Азова" как жестоких людей, которые всех убивают, что "там такие все крепкие, головорезы", а оказалось, что на самом деле выглядит все по-другому. В плену хорошо относятся, хорошо кормят.

В свою очередь он подчеркнул, что у них в России "по пьяни подписывают контракт и приходят косые, хромые и так далее". Мужчина очень рад, что его взяли в плен, а российским СМИ он теперь не верит.

"Я не верю российскому телевидению, а то, что я своими глазами вижу, – это работает", – сказал пленный.

Напомним, пятеро российских солдат, добровольно сдавшиеся двум бойцам 5-го батальона 28-й ОМБр, поделились подробностями службы в армии РФ. Один из них признался, что его сначала отправили в психбольницу, а оттуда – на штурм. Эти военные преступники попали в плен еще в декабре на Торецком направлении фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 января стало известно, что бойцы НГУ бригады "Азов" взяли в плен 23 россиянина. Отмечается, что оккупантов захватили на Торецком направлении (Донецкая область). Им удалось выжить, пленные находятся в нормальном состоянии и адекватных условиях содержания.