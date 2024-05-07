Работают FPV-дроны: в ВСУ показали охоту на оккупантов. Видео

Украинские защитники быстро и точно работают FPV-дронами на передовой. Где бы ни был враг и что бы ни делал, кара с небес их найдет и доставит им "поздравления" от всего украинского народа, говорят сичеславские операторы ударных дронов.

"Оккупант должен знать, что ему нет безопасного места на нашей земле. Мы видим каждый сантиметр их укрытий и работаем профессионально, потому что десант - мощь", - отметила 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.

В ВСУ не уточнили, чем и где именно они поразили врага. Но по времени это совпадает с очередной поездкой бывшего президента Петра Порошенко в Донецкую область, куда он привез военным большой груз.

Экс-президент снова передал украинским защитникам сотни FPV-дронов, "Мавики", "Старлинки", а также шины для грузовиков, детекторы беспилотников, оргтехнику и даже металлические скобы.

"Постоянно приезжаем к нашим ребятам, потому что у них всегда есть незакрытые потребности. На этот раз наша команда приехала на Восток в шесть подразделений - здесь и 25-я, и 46-я бригада, и ребята из 82-й, военные инженеры из 23-й. го полка, а также 45-я и 148-я артиллерийские бригады", – рассказал сам Порошенко.

25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада – военное соединение в составе Десантно-штурмовых войск ВСУ. Эта бригада является уникальным соединением десантных войск Украины, потому что только она способна десантироваться парашютным способом почти в полном составе вместе с техникой. Для этого у нее на вооружении находится предназначенная для десантирования с парашютом бронетехника.

До 2014 г. части бригады неоднократно привлекались Украиной для выполнения международных миротворческих миссий под эгидой ООН. А после начала российского вторжения – воевали на Донбассе.

В сентябре 2022 года президент отметил заслуги бригады при контрнаступлении на Харьковщине в районе Балаклеи. Также части бригады участвовали в освобождении Изюма. В ходе контрнаступления на Слобожанщине 25 ОПГБр также освобождала левый берег реки Оскол и северо-западные районы Луганской области. Эта бригада была отмечена почетным отличием "За мужество и отвагу".

Как сообщал OBOZ.UA, воины 220-го батальона 126-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины отправили в Пасху праздничные пасхи своим побратимам, находящимся в Крынках на левобережье Херсонщины. Передать "посылку" удалось благодаря FPV-дрону.

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