ВСУ тестируют дроны с искусственным интеллектом: что известно

На днях стало известно, что западные партнеры, в том числе Великобритания, планируют вооружить Украину новейшими дронами с искусственным интеллектом. В настоящее время в некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины уже тестируют пилотные проекты таких БПЛА.

Об этом сообщил заместитель главнокомандующего ВСУ полковник Вадим Сухаревский, передает "Суспільне". По его словам, речь идет, в частности, и о дронах с ИИ, которые Украине предоставила Британия.

"Такие попытки есть, системы есть. Я хочу сказать, что это очень сложный процесс в плане реализации и воплощения в жизнь – применение этих дронов именно на фронте, при боевом применении", – отметил полковник.

Он добавил, что сейчас важно научиться отличать реальное изображение от того, которое создал искусственный интеллект.

"Например, как мы отличаем картинку ИИ от реальной? По количеству "пальцев". Вот как раз это количество "пальцев" на картинке – это и есть тот момент, который нам нужно будет воплощать в жизнь именно на поле боя", – объяснил Сухаревский.

Ранее мы писали о том, что страны Запада, в частности, Великобритания и США, планируют предоставить Украине тысячи новейших беспилотников с искусственным интеллектом Swarm Drones. Считается, что эта технология может позволить нашим военным уничтожать определенные российские цели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вооруженных силах Украины показали, как против российских оккупантов применяют украинский дрон Saker Scout с искусственным интеллектом. Он был взят нашим войском на вооружение в прошлом году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!