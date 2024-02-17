Западные союзники планируют вооружить Украину новейшими дронами с искусственным интеллектом – Bloomberg

Страны Запада, в частности Великобритания и США, планируют предоставить Украине тысячи новейших беспилотников с искусственным интеллектом Swarm Drones. Считается, что эта технология может позволить нашим военным уничтожить определенные российские цели.

Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Указанные БПЛА могут быть отправлены в Украину в течение нескольких месяцев, но эти сроки могут быть нарушены.

Как пишет медиа, хотя новые возможности беспилотников не заменят неотложную потребность в снарядах, они могут помочь частично смягчить этот недостаток и создать новую динамику на поле боя.

Источник издания отметил, что беспилотники с искусственным интеллектом будут развернуты в большие авиапарки, которые будут связываться между собой для нацеливания на вражеские позиции без необходимости в человеке-операторе для управления каждым из них.

Напомним, 17 февраля в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины официально стартовала коалиция дронов. Министр обороны Рустем Умеров подписал соответствующее письмо о намерениях и выразил признательность странам-партнерам. Кроме лидеров Великобритании и Латвии, к ней присоединились Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в войне, которую российский диктатор Путин развязал в Украине, и ВСУ, и оккупационная армия уже не первый год активно используют беспилотники. Однако они не дали и не дадут решающего преимущества ни одной из сторон.

– Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что группа стран НАТО передаст ВСУ миллион беспилотных летательных аппаратов. Передача будет осуществлена в рамках военной помощи.