'Используются не первый год': в ГУР оценили, могут ли дроны обеспечить решающее преимущество на фронте

В войне, которую российский диктатор Владимир Путин развязал в Украине, и ВСУ, и оккупационная армия уже не первый год активно используют беспилотники. Однако они не принесли и не принесут решающего преимущества ни одной из сторон.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью французскому изданию Liberation. Главный разведчик страны объяснил, почему не дроны, а живые солдаты решают исход войны.

"Беспилотники используются на полную мощность обеими сторонами уже не первый год. Но пока что беспилотники не принесли решающего преимущества ни одной из сторон, и этого не произойдет. И почему же? Потому что, как и в средневековье, пока человек не пойдет пешком, чтобы установить флаг во вражеский окоп, можно запустить над ним миллион дронов, и никто не отнимет его обратно", – объяснил Буданов.

Руководитель ГУР считает, что не новые технологии могут изменить ход войны с Россией. По его словам, в продолжительной войне побеждает страна с более сильной экономикой и логистикой.

"Наша война не уникальна. Это просто конфликт высокой интенсивности, в котором используется весь спектр имеющихся вооружений. Мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное, от подлодок до стратегической авиации, используется уже давно. Именно поэтому, к сожалению, никакие чудо-технологии не помогут ни одной из сторон. Все попытки некоторых стран найти чудо-оружие провалились. Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть, и как планировать линии поставок. В длительной войне побеждает страна с более сильной экономикой и логистикой", – сказал Буданов.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению Кирилла Буданова, Украине будет сложнее прогнать оккупантов из Донбасса, чем с территории временно захваченного противником Крыма. Он пояснил, что к восточному фронту армия РФ наладила непрерывные линии снабжения.

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