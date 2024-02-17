Коалиция дронов официально начала работу в рамках Контактной группы: какие страны в нее вошли

В рамках работы Контактной группы по обороне Украины официально стартовала коалиция дронов. Кроме лидеров Великобритании и Латвии, к ней присоединились Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды.

Вступление в коалицию остается открытым и для других стран. Об этом сообщили в Telegram Министерства обороны Украины.

Отмечается, что глава ведомства Рустем Умеров уже подписал соответствующее письмо о намерениях и выразил признательность странам-партнерам. Он назвал дроновую коалицию вехой на пути достижения технологического превосходства над врагом.

"Серийное производство и поставка БПЛА значительно расширяют возможности Вооруженных сил Украины", – сказал Умеров.

Напомним, ранее министерша обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен сообщила, что ее страна присоединяется к военной коалиции, которая будет поставлять Украине передовую технологию беспилотников. Это должно усилить наступательный потенциал в войне против страны-агрессора.

Обещание голландцев поступило в дополнение к истребителям F-16, артиллерии, боеприпасам и системам ПВО, которые уже были предоставлены Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 14 февраля состоялось 19-е заседание Контактной группы по обороне Украины. Умеров сообщил об официальном старте работы коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны.

– Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что группа стран НАТО передаст ВСУ миллион БПЛА. Передача будет осуществлена в рамках военной помощи.