Не требует участия оператора: в ВСУ показали работу украинского дрона Saker Scout с искусственным интеллектом. Видео

В Вооруженных силах Украины показали, как против российских окупантов применяют украинский дрон Saker Scout с искусственным интеллектом. Он был взят нашим войском на вооружение в прошлом году.

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На кадрах можно увидеть процесс увлечения и распознавания вражеских целей. После этого БПЛА сами наносят удары по определенным объектам без участия оператора в этом процессе.

Ранее разработчики беспилотника подтвердили Forbes, что Saker Scout уже несколько раз наносили автономные удары по российским войскам.

Saker Scout оснащен системой, распознающей и атакующей 64 типа целей в районах, где из-за систем РЭБ не могут работать другие беспилотники.

Комплекс состоит из нескольких БПЛА, один из которых работает разведчиком и может самостоятельно распознавать вражескую технику, даже замаскированную, определять ее координаты и передавать эту информацию на командный пункт. Его главная задача – навести на цели FPV-дроны-камикадзе, которые также входят в состав комплекса.

Дальность действия дрона – до 10 км. Устойчивость к вражеским средствам РЭБ обеспечивается инерциальной системой навигации – даже в случае потери спутниковой навигации дрон будет знать, где он находится.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины одобрило эксплуатацию дрона Saker Scout осенью 2023 года. Отмечалось, что это вооружение должно улучшить боевые способности украинских солдат и помочь более эффективно ликвидировать врага.

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