newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Не требует участия оператора: в ВСУ показали работу украинского дрона Saker Scout с искусственным интеллектом. Видео

София Закревская
War
2 минуты
582
Не требует участия оператора: в ВСУ показали работу украинского дрона Saker Scout с искусственным интеллектом. Видео

В Вооруженных силах Украины показали, как против российских окупантов применяют украинский дрон Saker Scout с искусственным интеллектом. Он был взят нашим войском на вооружение в прошлом году.

Видео дня

На кадрах можно увидеть процесс увлечения и распознавания вражеских целей. После этого БПЛА сами наносят удары по определенным объектам без участия оператора в этом процессе.

Ранее разработчики беспилотника подтвердили Forbes, что Saker Scout уже несколько раз наносили автономные удары по российским войскам.

Saker Scout оснащен системой, распознающей и атакующей 64 типа целей в районах, где из-за систем РЭБ не могут работать другие беспилотники.

Комплекс состоит из нескольких БПЛА, один из которых работает разведчиком и может самостоятельно распознавать вражескую технику, даже замаскированную, определять ее координаты и передавать эту информацию на командный пункт. Его главная задача – навести на цели FPV-дроны-камикадзе, которые также входят в состав комплекса.

Дальность действия дрона – до 10 км. Устойчивость к вражеским средствам РЭБ обеспечивается инерциальной системой навигации – даже в случае потери спутниковой навигации дрон будет знать, где он находится.

Не требует участия оператора: в ВСУ показали работу украинского дрона Saker Scout с искусственным интеллектом. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины одобрило эксплуатацию дрона Saker Scout осенью 2023 года. Отмечалось, что это вооружение должно улучшить боевые способности украинских солдат и помочь более эффективно ликвидировать врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!