Нивелирует риски 'человеческой ошибки': в Минобороны показали дрон SAKER SCOUT с искусственным интеллектом. Фото

Министерство обороны Украины одобрило эксплуатацию дрона SAKER SCOUT. Он имеет искусственный интеллект.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. Данное вооружение призвано улучшить боевые способности украинских солдат и помочь эффективнее ликвидировать врага.

Программное обеспечение SAKER построено на алгоритмах искусственного интеллекта. Оно поможет нашим войскам эффективнее бить российского врага.

Характеристики дрона SAKER SCOUT

Система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага (даже замаскированной), немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Это нивелирует риски "человеческой ошибки", поскольку глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы.

В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются, в частности, с помощью флагманского дрона.

Дальность полета – до 10 километров.

Может оснащаться инфракрасной оптикой для ночной работы.

Может использовать инерциальную систему наведения, что значительно повышает его устойчивость к средствам РЭБ.

Интегрируется во все существующие в ВСУ системы ситуационной осведомленности, в частности, в систему "Дельта".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украина по мере продолжения войны с Россией сделала ставку на собственные разработки беспилотников, чтобы показать: россияне не "непобедимы" на своей территории, зная, что украинцы не могут использовать западное оружие по РФ. И сегодня в стране делают около полудюжины моделей дронов дальнего действия, в том числе те, которые могут летать на расстояние более 1000 километров.

– Вооруженные силы Украины используют на фронте сверхдешевые одноразовые грузовые дроны Precision Payload Delivery System (PPDS). Эти БПЛА производятся австралийской компанией SYPAQ для обеспечения логистических задач в труднодоступных местах.

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