В Украине разрабатывается ряд беспилотников с дальностью полета более 1000 км – NYT

Украина по мере продолжения войны с Россией сделала ставку на собственные разработки беспилотников, чтобы показать: россияне не "непобедимыми" на своей территории, зная, что украинцы не могут использовать западное оборудование поРФ. И сегодня в стране делают около полудюжины моделей дронов дальнего действия, в том числе те, которые могут летать на расстояние более 1000 километров.

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Последние атаки таких БПЛА в России уничтожили ценную военную технику и также смогли разрушить пропаганду Кремля, показав россиянам, что их армия уязвима. Об этом говорится в материале The New York Times.

Американские официальные лица заявили, что атаки беспилотников по РФ призваны продемонстрировать украинской общественности, что Киев все еще может нанести ответный удар, даже несмотря на то, что контрнаступление по возвращению оккупированных территорий на юге и востоке страны движется быстрыми темпами.

Дальние удары Киева, предположили аналитики, также помогают моральному духу солдат на фронте. В комментарии NYT морской пехотинец Сергей, воюющий на юге, сказал, что Украина расширяет зону действия своего отечественного оружия.

"Чем дальше мы сможем достичь, тем быстрее россияне поймут, что мы можем причинить реальный вред", – подчеркнул он.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк отметил, что в стране сейчас наблюдается шквал экспериментов украинских производителей дронов. Однако он не стал указывал, Украина ли стоит за ночными атаками БПЛА на территории РФ.

"Они запустили бумеранг, и он полетит обратно к ним. Россияне – не только в Кремле, не только на границе с Украиной. Все россияне должны понимать, что идет война", – указал чиновник.

В NYT подчеркивают, что в России дроны наносят удары по объектам, с которых Кремль совершает атаки на Украину, включая аэродромы и другие военные и логистические объекты, такие как нефтебазы, штабы безопасности и правительственные учреждения.

Также дроны атаковали военный завод в России, где производятся детали для ракет, которые оккупанты запускают по Украине.

Аналитики говорят, что БПЛА стали знаковым технологическим достижением войны в Украине, включая крошечные винтокрылые дроны, используемые вдоль фронта для сброса ручных гранат или для разведки, а также беспилотные летальные аппараты большой дальности, которые наносят удары далеко от фронта.

Для достижения своих целей Украина взрастила стартап-культуру десятков крошечных компаний, экспериментирующих с новыми разработками, некоторые из которых имеют яркие названия, такие как Punisher (з англ. каратель. – Ред.).

"Мы являемся свидетелями совершенно нового типа войны, может быть, даже новой теории войны с использованием беспилотников. Недорогой дрон может поразить очень дорогой объект, например, грузовые самолеты на российских взлетно-посадочных полосах", – заявил журналистам бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Но он уточнил, что, поскольку находится вне правительства, не может подтвердить какой-либо конкретный украинский военный удар по российской территории. Лишь подчеркнул, что сегодня Украина сделала ставку на собственные разработки дронов.

"Россияне считают себя совершенно непобедимыми на своей территории, поскольку знают, что мы не можем использовать западное оборудование из-за наших обещаний правительству США. То, что мы видим сейчас, – это первые, ранние пташки возможности нанесения ударов вглубь России", – заключил Загороднюк.