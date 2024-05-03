ВСУ получат новейшие ударные дроны с огнестрельным оружием на борту – Defence Industry Europe

Соединенные Штаты Америки передадут Украине передовые ударные дроны с огнестрельным оружием на борту производства Feloni Aero. Компания уже объявила о запуске новейшей линейки беспилотников для укрепления обороноспособности Украины.

Речь идет о дронах Felon 1.0 с системой вооружения калибра 5,56 мм и FelonX, вооруженным ракетой Spike. Об этом сообщило издание Defence Industry Europe.

Отмечается, что изготовление дронов для украинской армии стало возможным благодаря принятому законопроекту о предоставлении дополнительной помощи Украине.

"Благодаря непреклонной поддержке со стороны правительства Соединенных Штатов, в том числе и недавнего законопроекта о расходах, мы готовы внести свой вклад в усилия Украины в области обороны, поставив передовые вооруженные БПЛА, переосмысливающие парадигму современной войны", — сказал генеральный директор Feloni Aero Тодд Данфи.

Дроны Feloni Aero позволят украинским защитникам эффективно решать сложные боевые задачи. Эти вооруженные беспилотники обеспечат непревзойденную точность, маневренность, эффективность и надежность в боевых сценариях.

БПЛА Feloni Aero способны выполнять задачи разного типа: от разведки и наблюдения до точных ударов и захвата целей.

Есть два типа беспилотника:

Felon 1.0 – вооружен 5,56 мм пушкой и предназначен для завоевания господства на небе. Разработчики утверждают, что дрон сочетает в себе передовые возможности наблюдения и огневую мощь. Он пригодится при проведении разведывательных миссий, охраны периметра или контртеррористических операций. Felon 1.0 будет особенно эффективен в городских зонах боевых действий, а также в отдаленных приграничных районах.

FelonX – вооружен самой маленькой ракетой в мире Spike. Он компактен и достаточно грузоподъемный. Однако его точные технические характеристики не приводят.

Стоит отметить, что ракета Spike, которой вооружен дрон FelonX, – это достаточно эффективное противотанковое средство израильского производства, конкурирующее с американским "Джавелином" FGM-148.

Как сообщал OBOZ.UA, западные партнеры, в том числе Великобритания, планируют вооружить Украину новейшими дронами с искусственным интеллектом. В некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины уже тестируют пилотные проекты таких БПЛА.

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