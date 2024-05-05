Праздник должен быть у всех: воины 126-й бригады отправили паски своим побратимам в Крынки. Видео

Воины 220-го батальона 126-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины отправили на Пасху паски своим побратимам в Крынки на левобережье Херсонщины. Передать "посылку" удалось благодаря fpv-дрону.

Соответствующее видео в воскресенье, 5 мая, опубликовали Константин и Влада Либеровы. Они рассказали, что отправка пасок дроном – единственный способ защитникам в Крынках почувствовать "что-то, хоть отдаленно похожее на праздник".

"Пожалуйста, цените свою возможность встречать праздники дома, в кругу близких людей. Цените это и будьте благодарны", – говорится в сообщении.

Либеровы также призвали поддержать большой сбор на 1 тыс. fpv-дронов:

"Эти птички сегодня – не только оружие, но и логистика на определенных участках фронта. Пожалуйста, поддержите этот сбор. Маленьких донатов не бывает, каждая гривна – это жизни наших героев".

Как сообщал OBOZ.UA, согласно вечерней сводке Генштаба ВСУ за 5 мая, на Херсонщине враг не отказывается от намерения вытеснить воинов Сил обороны Украины с плацдармов на левобережье Днепра. При поддержке авиации оккупанты совершили две безуспешные атаки за сутки в районе Крынок.

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