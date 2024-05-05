Враг активизировался по всем направлениям: в течение суток произошло 103 боевых столкновения – Генштаб

Враг не прекращает атаковать Украину и за сутки, 5 мая, на фронте произошло 103 боевых столкновений. Кроме того, оккупанты активизировались по всем направлениям.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном вечером, 5 мая. Отмечается, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 4 зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава оккупанта, 3 радиолокационных станциях, 2 средствах противовоздушной обороны и 2 артиллерийских средствах противника.

По данным Генштаба в течение суток враг нанес 2 ракетных и 100 авиационных ударов. Также было произведено 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, в результате агрессии врага есть погибшие и раненые среди гражданских.

Под огнем артиллерии и авиации этого времени оказались более сотни населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. Там враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Кроме того, противник нанес авиационный удар по городу Харьков.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 4 атаки в районах населенных пунктов Новосадово и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 32 атаки. Там враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области. Там враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Прогресс, Волче и Галицыновка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врагов в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Евгеньевка и Елизаветовка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. При поддержке авиации в течение суток противник совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка также без существенных изменений.

Напомним, в Белом доме заявили, что Силы обороны Украины будут стремиться провести новое контрнаступление на фронте, вероятно, в 2025 году. В то время страна будет "держать оборону" благодаря военной помощи от США.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Часть дронов они направили в Харьков, в городе было попадание по частному сектору.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины ликвидировали командира спецназа оккупантов из Бурятии. Речь идет об Эдуарде Ульмане, который в 2007 году он был осужден за совершение военного преступления в Чечне: расстрел на дороге шести гражданских, включая беременную женщину.

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