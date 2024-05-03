В Украине ликвидировали командира группы спецназа ГРУ, которого судили за военные преступления в Чечне

Украинские воины ликвидировали оккупанта – командира спецназа из Бурятии. В 2007 году он был осужден за совершение военного преступления в Чечне: расстрел на проселочной дороге шести гражданских, включая беременную женщину.

Однако убийца сбежал перед оглашением приговора, так что карма за содеянное настигла его спустя много лет на украинской земле. Об этом сообщило российское издание "Новая Бурятия".

Так, издание ссылается на заявления бывшего руководителя общественной организации Союз военнослужащих "Защита" Сергея Семанчука и мать ликвидированного оккупанта, командира группы спецназа ГРУ Эдуарда Ульмана Натальи Коробенковой. При этом когда и где именно он был ликвидирован, не уточняется.

В 2007 году Ульмана и троих его подельников-военнослужащих осудили к длительным тюремным срокам за совершенное в 2002 году массовое убийство гражданских жителей Чечни.

Тогда российские солдаты под руководством Ульмана на проселочной дороге в Чечне расстреляли шестерых мирных людей: беременную многодетную мать Зайнап Джаватханову, ее племянника Магомеда Мусаева, 68-летнего директора сельской школы Саид-Магомеда Аласханова, завуча Абдул-Вахаба Сатабаева, лесника Шахбана Бахаева и водителя Хамзата Тубурова. Автомобиль, в котором ехали убитые, оккупанты сожгли.

По данным Русской службы ВВС, огонь по автомобилю с гражданскими оккупанты открыли по ошибке, изначально убив лишь директора школы, тогда как водитель и завуч получили ранения. После этого Ульман доложил о случившемся своему командиру – и тот приказал убить оставшихся в живых свидетелей.

"Ульман переспрашивал его дважды. В последний раз он повернул наушники радиостанции так, чтобы приказ слышали его офицеры — Владимир Воеводин и Александр Калаганский. Расстрел гражданских лиц по нормам международного права является военным преступлением. Однако осудить Ульмана, Воеводина и Калаганского, выполнявших расстрел, удалось только с третьего раза: присяжные дважды оправдывали их, считая, что они только "выполняли приказ" и не могли его ослушаться", – пишет издание.

Обвинительный приговор последовал лишь в 2007 году: тогда Северо-Кавказский военный окружной суд приговорил всех четверых преступников виновными. Ульмана приговорили к 14 годам. Но он и еще двое преступников перед оглашением приговора бесследно исчезли.

Где находился осужденный убийца в погонах, до недавних пор не было известно. Но одно из оппозиционных изданий РФ отмечало, что по одной из версий Ульман отправился воевать против Украины не Донбассе.

Напомним, ранее появились данные о последствиях удара HIMARS 16 апреля по Бахмуту. Тогда ВСУ атаковали командный пункт 331-го парашютно-десантного Костромского полка 98-й воздушно-десантной дивизии российской армии.

В результате этого удара были ликвидированы 8 офицеров РФ. Сколько всего было ранено российских военнослужащих, пока неизвестно. Отмечается, что этот командный пункт был новым, российские военнослужащие находились там всего неделю до атаки.