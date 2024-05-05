У Байдена заявили, что помощь США поспособствует контрнаступлению Украины: когда ожидают успеха

Силы обороны Украины будут стремиться провести новое контрнаступление на фронте, вероятно, в 2025 году. К тому времени страна будет "держать оборону" благодаря военной помощи от США.

Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Financial Times. По его словам, среди прочего, выделенные Вашингтоном более $60 млрд должны "обеспечить, чтобы Украина выстояла" против очередного российского нападения в течение нынешнего года.

Говоря об этом, американский государственный деятель признал, что, несмотря на одобренный в прошлом месяце пакет помощи, быстрой смены военной ситуации не будет, так как нельзя мгновенно "переключить выключатель". Поэтому в ближайший период он ожидает "российских успехов" на фронте.

Несмотря на это, считает Салливан, с новой помощью от США у украинской армии будет возможность "держать оборону", и в целом эта поддержка поможет Украине "устоять против российского нападения" в 2024 году.

В дальнейшем, предположил советник американского лидера Джо Байдена, это поспособствует намерению Сил обороны Украины провести контрнаступление – "двигаться вперед, чтобы вернуть территорию, которую отобрали россияне".

"Его комментарии о потенциальном контрнаступлении со стороны Украины являются наиболее четкой артикуляцией Белого дома относительно того, как он видит развитие конфликта, если президент Джо Байден победит на ноябрьских выборах", – объяснило высказывание Салливана издание FT.

Также в публикации отметили, что любое новое украинское контрнаступление в 2025 году будет "зависеть от увеличения и одобрения финансирования" со стороны американского Конгресса и Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, полковник запаса ВСУ военный эксперт Петр Недзельский считает, что получение от США оружия, авиации, артиллерии и боеприпасов существенно укрепит Силы обороны. Он предположил, что это может значительно изменить ситуацию на фронте в пользу Украины в ближайшей перспективе.

А вот ветеран войны, общественный активист и юрист Олег Симороз убежден, что только наладка производства достаточного объема снарядов внутри страны позволит начать контрнаступление. По его словам, украинская армия должна избавиться от зависимости от западной военной помощи, прежде всего в виде боеприпасов.

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