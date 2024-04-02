Ветеран войны назвал условие, при котором ВСУ смогут начать контрнаступление: дело не в снарядах из Европы

Украинская армия должна избавиться от зависимости от западной военной помощи, прежде всего, от помощи боеприпасами. Только налаживание производства в достаточных объемах снарядов внутри страны позволит начать контрнаступление.

Такое заявление в эксклюзивном интервью OBOZ.UA сделал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз. "Я глубоко убежден, что для проведения контрнаступательных действий нужно собственное производство", – подчеркнул он.

По мнению ветерана войны, предоставление Украине 800 тысяч боеприпасов из Европы улучшит позиции ВСУ "в плане обороны", но не станет залогом кардинальных изменений на поле боя.

"Когда ты проводишь контрнаступление, ты не можешь рисковать из-за зависимости от чьих-то политических интересов. Это ослабляет наши позиции на международной арене, потому что мы становимся зависимыми", – сказал Симороз.

По его мнению, Украина может и дальше получать западную помощь, но львиная доля вооружений должна производиться отечественным ВПК.

"Да, мы можем работать в тандеме, но значительную цифру – подчеркиваю, значительную – должно закрыть собственное производство. Тогда в случае, когда мы начнем контрнаступление и если будут какие-то проблемы со снабжением западных партнеров, это не изменит картину кардинально", – пояснил он.

Как писал OBOZ.UA, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что реальная поддержка Украины не всегда отвечает риторике союзников. Дипломат обратил внимание на парадокс: с одной стороны, Запад говорит, что украинская армия не может победить, а с другой, не предоставляет достаточно оружия для успехов на поле боя.