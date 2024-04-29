Недзельский объяснил, что позволит ВСУ 'переломить' ситуацию на фронте в свою пользу

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Недзельский считает, что получение от США оружия, авиации, артиллерии и боеприпасов существенно укрепит силы обороны. Также это может существенно изменить ситуацию на фронте в нашу пользу в ближайшей перспективе.

Недзельский подчеркнул, что у украинских защитников достаточно героизма и опыта, чтобы справиться с любыми вызовами. Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Делать прогнозы – очень неблагодарное дело, ведь 90% военных прогнозов не сбываются. Но если нам будет предоставлено оружие от США, если появится авиация, артиллерия, боекомплект, это усилит мощь наших войск и успехи будут однозначно. Я убежден, что ситуация на фронте в корне изменится в ближайшее время, изменится в нашу пользу. А героизма и опыта у наших воинов более чем достаточно", – сказал эксперт.

Он спрогнозировал, что в будущем именно Европа может стать нашим главным партнером с точки зрения объемов военной помощи.

"Но я должен сказать, что та помощь, которую сегодня начала оказывать нам Европа, – это тоже поздно. Когда началась масштабная агрессия России против нас, у нас ничего не было", – сказал Недзельский.

Он добавил, что в начале ВСУ противостояли превосходившие в десять раз армии – как по численности, так и по вооружению, бронетехнике и другим. У нас было только одно большое преимущество – героизм наших бойцов.

"И вот , наконец, Европа поняла, какую опасность представляет собой Путин, его имперские амбиции. Ведь если Украина полежит, следующей будет Европа. Путин и его политики говорили об этом не раз, мол, мы дойдем до Ла-Манша. Итак, Европа стала нам серьезно помогать, честь ей и хвала. Но я на собственной шкуре почувствовал, что такое сражаться, когда нет оружия. Если бы у нас раньше было соответствующее оружие, сегодня ситуация на фронте была бы совсем другой", – подчеркнул военный эксперт.

Напомним, ранее в Великобритании сообщили, что Украина получит самый большой пакет военной помощи в размере 500 миллионов фунтов стерлингов (617 миллионов долларов). Среди прочего он будет содержать дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что после того, как США объявили о поставках в Украину ракет ATACMS, Германия должна передать крылатые ракеты Taurus. По его словам, окончательное решение теперь зависит от канцлера Олафа Шольца.

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