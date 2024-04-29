Ситуация на фронте в корне изменится в ближайшее время. Интервью с полковником Недзельским

Ситуация на фронте пока довольно сложная. Одна из причин – очередная "сакральная" дата для кремлевского диктатора Владимира Путина, 9 мая. Чтобы угодить диктатору, российская оккупационная армия бросает все имеющиеся силы, в том числе и КАБы, чтобы захватить Часов Яр – город, ставший для врага наиболее желанной целью в канун "дня победы".

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Недзельский.

– В Госдепартаменте США сообщили, что еще в марте передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS, и украинские военные уже дважды применяли их против вражеских целей в тылу. Допускаете ли вы, что на самом деле Украина "офрекордс" может получать и другое вооружение, исходя из ситуации на поле боя?

– Я вполне предполагаю, что такие вещи могут быть. К сожалению, принятие решения о помощи от США затянулось на полгода, и за это время были убиты десятки тысяч украинцев, мы потеряли территории. То, что они дают оружие, – это прекрасно, но они должны были сделать это гораздо раньше.

– Тем не менее мы видим, как в этой непростой для Украины ситуации активизировалась Европа, возможно, потому, что там осознали, какая опасность угрожает уже непосредственно им. Посмотрите, какой большой новый пакет помощи приготовила для нас Великобритания. Считаете ли вы, что именно Европа станет нашим главным партнером с точки зрения объемов военной помощи?

– Фактически вы сами ответили на этот вопрос. Да. Но я должен сказать, что та помощь, которую сегодня начала оказывать нам Европа, – это тоже поздно. Когда началась масштабная агрессия России против нас, у нас ничего не было. Мы воевали против армии, которая превосходила нас в десять раз – и по артиллерии, и по численности, и по бронетехнике. Как преимущество у нас был только героизм наших защитников.

И вот наконец Европа поняла, какую опасность представляет собой Путин, его имперские амбиции. Ведь если Украина рухнет, следующей будет Европа. Путин и его политики говорили об этом не раз, мол, мы дойдем до Ла-Манша.

Итак, Европа стала нам серьезно помогать, честь ей и хвала. Но я на собственной шкуре почувствовал, что такое сражаться, когда нет оружия. Если бы у нас раньше было соответствующее оружие, сегодня ситуация на фронте была бы совсем другой.

– Как вы оцениваете ситуацию в Часовом Яре. Наши защитники держатся и ждут помощи. Как вы думаете, удастся ли им удержать этот город? Ведь известно, что Путин поставил задачу захватить Часов Яр до 9 мая.

– Действительно, Путин учитывает эти "сакральные" даты, все время ставит какие-то цели, подгоняет под них всю свою деятельность. 9 мая он хочет показать российскому народу, что чего-то там добился, что он "собиратель русских земель", потому что Украину он считает частью России.

Именно поэтому враг активизировался в Часовом Яре. Он снова применяет там управляемые авиабомбы, которые оказывают очень и очень разрушительное действие. Наши ребята отбивают серьезные атаки, им очень тяжело, но держатся. Надеюсь, что оружие от США поступит быстро и поможет исправить ситуацию. Но сейчас там ведутся очень сильные бои.

Знаете, для меня 9 мая – настоящая сакральная дата. Дело в том, что мой отец, сержант Недзельский, первым форсировал канал в Берлине в 1945 году, несмотря на то, что у него было три пулевых ранения. Его 29-я бригада имела наибольшее количество орденов на боевом знамени. Там объединились сибиряки и украинцы из Львовской области и лучше всех громили нацистов. Именно на таких примерах стоило бы выстраивать отношения между двумя народами. Но Путин извратил всю историю.

– Есть хорошая новость относительно Крынок. Там Силы обороны отчасти продвинулись. В Работино, наоборот, враг имеет определенное преимущество. Могут ли наши защитники укрепить успех в Крынках и удержать Работино?

– Делать прогнозы – очень неблагодарное дело, ведь 90% военных прогнозов не сбываются. Но если нам будет поставлено оружие от США, если появится авиация, артиллерия, боекомплект, то это усилит мощь наших войск и успехи будут однозначно. Я убежден, что ситуация на фронте в корне изменится в ближайшее время, изменится в нашу пользу. А героизма и опыта у наших воинов предостаточно.

– Мужчины призывного возраста больше не могут пользоваться консульскими услугами за границей. Это решение до сих пор обсуждается. Как лично вы относитесь к нему? Можно ли надеяться, что благодаря такому шагу часть мужчин действительно вернется из-за границы и пополнит ряды украинской армии?

– Все правильно. Конечно, многие украинские мужчины оказались за границей в результате экономических затруднений, которые создали нам предыдущие президенты. Но все эти мужчины – граждане Украины, и они должны защищать страну, у них есть определенная конституционная обязанность перед ней. Поэтому нужно их возвращать.

Я понимаю, что на ментальном уровне это может быть тяжело для них. Они уже устроились, зарабатывают какую-то копейку. А сейчас возвращаться, воевать... Но это неправильный подход. Вы там сидите в безопасности за границей, зарабатываете деньги, а здесь ребята погибают, защищая ваши дома, ваши семьи, ваших родителей, оставшихся здесь. Эй, голубчики, а ну-ка возвращайтесь, защищайте свои дома, свою землю! О чем здесь можно говорить?

Поэтому я считаю, что это решение абсолютно верно. Пусть возвращаются и выполняют свой конституционный долг. Точка.