Storm Shadow, ракеты и боеприпасы: Зеленский обсудил с Сунаком новый пакет помощи и модель конфискации активов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, в ходе которого стало известно, что Великобритания предоставит наибольший объем военной поддержки для Украины, который оценивается в полмиллиарда фунтов стерлингов (более 600 миллионов долларов).

Этот пакет военной помощи будет включать ракеты типа Storm Shadow и другие, сотни единиц бронетехники, плавсредств и боеприпасов, которые чрезвычайно важны на поле боя. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своих соцсетях.

"Благодарен Великобритании и лично премьер-министру за проявление такой решительной поддержки, а также за готовность и дальше развивать оборонное сотрудничество, особенно с акцентом на морских и дальнобойных способностях", – отметил президент.

Также они обсудили создание действенной модели конфискации российских активов и поделились ожиданиями от предстоящего саммита мира в Швейцарии и саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 22 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Они обсудили помощь нашей стране от США по итогам голосования в Палате представителей за соответствующий законопроект.

Как сообщал OBOZ.UA, законопроект о дополнительном финансировании для Украины, который одобрила Палата представителей США, предусматривает выделение в поддержку нашего государства $60,84 млрд. Из них $13,8 млрд направят на закупку новых вооружений и оборудования.

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