Зеленский провел телефонный разговор с Байденом: о чем договорились

В понедельник, 22 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Они обсудили помощь нашей стране от США по итогам голосования в Палате представителей за соответствующий законопроект.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, Байден заверил: в случае одобрения документа и Сенатом он немедленно подпишет закон.

Также политики обсудили, каким будет первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Глава США отметил, что он будет "быстрым и мощным" и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности.

Украинский гарант поблагодарил президента Соединенных Штатов за неослабевающую поддержку Украины и за настоящее глобальное лидерство Штатов.

"Я также отметил двухпартийную поддержку законопроекта и личную роль спикера Майка Джонсона и лидера меньшинства Хакима Джеффриса. Другое решение Палаты представителей – разрешить конфискацию российских активов – посылает мощный сигнал всем нашим партнерам", – написал Зеленский.

Кроме того, президент рассказал американскому лидеру о российском воздушном терроре, о том, как враг бьет по Украине тысячами ракет, дронов и бомб. В частности, он сообщил об ударе по харьковской телебашне, который произошел буквально за несколько минут до разговора. "Это четкое намерение России сделать город непригодным для жизни", – подчеркнул гарант.

В ходе беседы политики также затронули тему подписания двустороннего соглашения о безопасности и подготовку к предстоящему саммиту мира.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден приветствовал принятие Палатой представителей законопроектов о помощи иностранным государствам, среди которых и Украина. Он призвал Сенат (верхнюю палату конгресса США) как можно скорее принять помощь для наших Вооруженных сил.

Украинский президент Владимир Зеленский тоже призвал Соединенные Штаты оперативно провести финальное голосование в Сенате за законопроект, предусматривающий помощь нашей стране. Если доставка американской военной помощи затянется, Украина понесет потери.

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